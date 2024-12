Nuovi cartelli di sosta per i disabili al Pluripiano, Cantone:”lotta agli incivili”

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità è un’occasione importante per riflettere sull’importanza di un diritto fondamentale, la mobilità per tutti. L’Amministrazione comunale di Agrigento, in collaborazione con Aci, e seguendo la scia dell’ex assessore Gianni Tuttolomondo, scomparso prematuramente, hanno installato dei cartelli di sosta all’interno del parcheggio pluripiano in via Empedocle.

“Continuiamo il lavoro già portato avanti dal nostro amico Gianni. E’ una lotta contro gli incivili che pensano che sostare per cinque minuti solamente per prendere un caffè o un giornale sia normale, sappiamo che non è così perchè cinque minuti per un disabile sono fondamentali”, ha dichiarato l’assessore Cantone.

Insomma normalità che ad Agrigento, capitale della cultura 2025, ancora va spiegata bene ai cittadini. “Anche un gesto superficiale, come occupare impropriamente un parcheggio riservato, può compromettere l’accessibilità di chi vive con disabilità. La normalità deve essere rispettare gli altri, sempre”, ha dichiarato l’atleta paralimpico Maurilio Vaccaro.