Palermo

Sorpreso in casa con la droga pronta per essere spacciata: arrestato

Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Nel quadro delle quotidiane attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, i militari della Compagnia di Corleone hanno arrestato in flagranza un 28enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata in Contrada Rasello, dove una pattuglia ha notato un motociclo di grossa cilindrata parcheggiato all’esterno di un’abitazione. Pochi istanti dopo, i militari hanno visto due soggetti avvicinarsi al mezzo, indossare i caschi e prepararsi a partire. Ritenendo la situazione sospetta, i Carabinieri hanno deciso di bloccarli tempestivamente per procedere a un controllo identificativo.

L’indagato, manifestando un evidente stato di agitazione, è stato sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale ha spontaneamente consegnato due piccoli pezzi di hashish, sostenendo che fossero destinati all’uso personale. Tuttavia, l’intuito investigativo dei militari ha spinto gli operanti a estendere le verifiche all’interno della dimora.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire il vero e proprio fulcro dell’attività illecita. Guidati dallo stesso indagato all’interno della cucina sita al secondo piano, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultati dentro un marsupio posizionato sotto il mobile del televisore, altri due consistenti blocchi della medesima sostanza stupefacente per un peso complessivo di quasi 70 grammi di hashish. Insieme alla droga sono stati rinvenuti e sequestrati un coltello e un bilancino elettronico di precisione, oltre al denaro provento dell’attività di spaccio.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative.

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