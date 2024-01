Obbligo del BIM per gli appalti pubblici: come devono prepararsi enti pubblici e professionisti?

L’Ordine degli Ingegneri organizza un importante evento su un argomento di grande interesse per il Territorio, coinvolgendo anche gli enti territoriali della provincia. Venerdì 26 gennaio, alle ore 15:30, presso la Sala Convegni dell’Ordine degli Ingegneri, in Via Gaglio 1 ad Agrigento, si svolgerà, in presenza, un importante seminario a cui prenderanno parte, non soltanto i professionisti interessati alla materia, ma anche molti referenti dei comuni della provincia con i responsabili dei vari uffici tecnici.

Il seminario, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri, presieduto da Achille Furioso, in collaborazione con esperti della materia di caratura nazionale, mira a fornire ai liberi professionisti e ai dipendenti pubblici delle stazioni appaltanti e degli enti territoriali un quadro conoscitivo approfondito ed esaustivo sulle problematiche tecniche e normative che tutti gli attori interessati nel processo dovranno possedere per un corretto approccio al BIM nella gestione delle opere pubbliche dal loro concepimento alla loro manutenzione. Nel corso dell’evento verranno discussi gli standard italiani ed internazionali che riguardano il BIM (acronimo per Building Information Modeling), con particolare attenzione alla sua applicazione nelle varie fasi del processo edilizio dalla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva all’appalto, alla esecuzione dei lavori fino alla gestione e manutenzione delle opere. L’argomento è estremamente attuale, visto che la Normativa Italiana, con il nuovo Codice degli Appalti e il Decreto BIM, prevede l’obbligo delle nuove metodologie (BIM) senza l’adozione della quali le PP.AA. rischiano di perdere ingenti finanziamenti.

Questa imposizione determinerà effettivamente una significativa svolta tecnologica epocale, almeno per i successivi decenni, fino a quando l’intelligenza artificiale non assumerà completamente il ruolo delle macchine e degli operatori. Essa stabilirà gli standard generali di un linguaggio tecnico operativo basato su modelli BIM di tipo parametrico, arricchiti da contenuti informativi volti alla condivisione dei dati nei processi di progettazione, costruzione e gestione delle opere per l’intero ciclo di vita.

Il Seminario è propedeutico all’avvio di un corso specialistico organizzato dall’Ordine che porterà i partecipanti delle pubbliche amministrazioni e i liberi professionisti ad un adeguato livello di conoscenza e alla eventuale successiva qualificazione. Al termine del seminario è prevista una tavola rotonda per uno scambio di contributi tra i partecipanti e i relatori.