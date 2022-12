Oggi Assemblea annuale di Confesercenti Agrigento

Oggi, con inizio alle ore 10,30 si terrà l’Assemblea annuale di Confesercenti Agrigento presso la sala conferenze della Camera di commercio di Agrigento, sul tema “Per uno sviluppo possibile”.

Dopo i saluti istituzionali introdurrà i lavori il direttore di Confesercenti Agrigento Salvatore Pezzino. Relazionerà il presidente di Confesercenti Agrigento Vittorio Messina.

A seguire il dibattito e le conclusioni che saranno affidate al direttore di Confesercenti Sicilia Michele Sorbera.

“L’assemblea annuale – sottolinea il presidente Vittorio Messina – vuole essere l’occasione per un momento di confronto tra il gruppo dirigente provinciale, la base associativa e tutti gli stakeholders del territorio. Ma è anche un’opportunità per sollecitare l’attenzione della politica verso le piccole imprese in una fase di grande difficoltà, che mette a serio rischio il tessuto economico e sociale”. “Pandemia, guerra, crisi energetica ed economica, inflazione e calo dei consumi, squilibri di concorrenza con le grandi piattaforme dell’online, difficoltà di reclutamento di profili professionali adeguati – aggiunge Vittorio Messina – stanno letteralmente travolgendo le imprese del terziario. E, con loro, si corre il rischio di un vero e proprio cambiamento di volto delle nostre città. E’ un tema che va affrontato a tutti i livelli, a partire da scelte ed impegni in sede parlamentare, per favorire la rinascita delle economie dei centri storici che rappresentano anche la nostra identità, un elemento di appeal turistico del nostro territorio, un patrimonio in termini di qualità della vita dei cittadini”.