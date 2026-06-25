Agrigento

Omceo, convegno sull’obesità: sabato la seconda giornata dei lavori

Dalla gestione clinica alle terapie integrate: interventi di specialisti in cardiologia, nutrizione e chirurgia

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Seconda giornata di lavori per il convegno sul tema “Obesità: sfida clinica e priorità di sanità pubblica”, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo) di Agrigento, dedicata all’approfondimento clinico e multidisciplinare dell’obesità come malattia sistemica, con un focus sulle sue implicazioni metaboliche, endocrine e sociali, in programma sabato, dalle 9, all’hotel Dioscuri Bay Palace a San Leone. 

Dopo l’introduzione del responsabile scientifico Giuseppe Augello, la mattinata entrerà nel vivo con gli interventi di Salvatore Corrao sul tema “Non solo peso: l’obesità come paradigma di malattia metabolica sistemica immuno infiammatoria”; Maurizio Averna su “Obesità e dislipidemie”;  Egidio Imbalzano su “Obesità e rischio cardiovascolare” e Roberto Baratta su “La terapia farmacologica dell’obesità” che anticiperà le relazioni di Carla Di Stefano con un approfondimento sul tema “Chirurgia bariatrica: alternativa o integrazione” e di Roberta Chianetta che discuterà di “Approcci nutrizionali based evidence nella prevenzione e trattamento dell’obesità e delle sue complicanze”. 

Dopo il coffee break delle 11, spazio a Gaetano Cabibbo con “Diagnosi e terapia della Osas” e a Filippo Montalto con “Obesità e ripercussioni sulla fertilità e sessualità maschile”.  La giornata si concluderà con l’intervento congiunto di Fausto Crapanzano e Alessandra Marotta su “L’integrazione dell’esercizio fisico nella gestione dell’obesità”.

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