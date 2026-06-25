Precipita da un ponteggio durante lavori, grave operaio di 26 anni

Un incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere edile dell’istituto scolastico “Giovanni XXIII” in via Roccaforte a Godrano, nel Palermitano. Un operaio di 26 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un ponteggio mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione del tetto di un’aula. Sono intervenuti i medici del 118 che con l’elisoccorso hanno trasportato l’operaio a Villa Sofia a Palermo. L’uomo è ricoverato con la prognosi riservata, ma i medici ritengono che non sia in pericolo di vita. Nel frattempo, sul luogo dell’incidente sono stati avviati gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere.