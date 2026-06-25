Sciacca

Sciacca, si rafforza il sistema di videosorveglianza: in arrivo 28 telecamere

Le nuove telecamere saranno installate sia in centro storico sia in aree più periferiche e andranno ad integrare le 36 telecamere già presenti nel territorio comunale

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Nei prossimi giorni ci sarà la consegna dei lavori a una ditta specializzata per l’ampliamento e, dunque, il rafforzamento del sistema di videosorveglianza cittadino con l’installazione di 28 nuove telecamere. Il risultato è il frutto del finanziamento di 150 mila euro ottenuto dall’Amministrazione comunale dal Ministero dell’Interno.   Lo rende noto il sindaco Fabio Termine. “Il nostro obiettivo – dichiara – è una maggiore sicurezza urbana e una maggiore tutela dei cittadini, dal centro a tutte le altre aree del territorio comunale”.

Il finanziamento è stato ottenuto con il progetto denominato “Sciacca tutelata” nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Legalità”. Le nuove telecamere – di cui 5 a lettura targhe – saranno installate sia in centro storico sia in aree più periferiche e andranno ad integrare le 36 telecamere già presenti nel territorio comunale, collegate con la sala operativa del Comando “Giovanni Fazio” della Polizia Municipale.

Il progetto è stato redatto e seguito dagli Uffici Comunali: per la parte progettuale dall’ingegnere Alfonso Simone Vullo (Ufficio Tecnico), e per tutta la parte amministrativa in qualità di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) dall’attuale Comandante della Polizia Municipale Salvatore Navarra.  

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.22/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.22/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tragico schianto tra auto e pick-up, un morto e tre feriti 
Apertura

Traffico di droga all’ombra della mafia, 10 arresti
Apertura

Cadavere di un sessantenne trovato in un boschetto vicino al mare 
Agrigento

Maxi rissa a Porta di Ponte, immigrati si fronteggiano anche con lancio di bottiglie 
Apertura

Tentata estorsione ad un venditore ambulante, condannato 45enne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv