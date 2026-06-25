Sciacca, si rafforza il sistema di videosorveglianza: in arrivo 28 telecamere

Nei prossimi giorni ci sarà la consegna dei lavori a una ditta specializzata per l’ampliamento e, dunque, il rafforzamento del sistema di videosorveglianza cittadino con l’installazione di 28 nuove telecamere. Il risultato è il frutto del finanziamento di 150 mila euro ottenuto dall’Amministrazione comunale dal Ministero dell’Interno. Lo rende noto il sindaco Fabio Termine. “Il nostro obiettivo – dichiara – è una maggiore sicurezza urbana e una maggiore tutela dei cittadini, dal centro a tutte le altre aree del territorio comunale”.

Il finanziamento è stato ottenuto con il progetto denominato “Sciacca tutelata” nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Legalità”. Le nuove telecamere – di cui 5 a lettura targhe – saranno installate sia in centro storico sia in aree più periferiche e andranno ad integrare le 36 telecamere già presenti nel territorio comunale, collegate con la sala operativa del Comando “Giovanni Fazio” della Polizia Municipale.

Il progetto è stato redatto e seguito dagli Uffici Comunali: per la parte progettuale dall’ingegnere Alfonso Simone Vullo (Ufficio Tecnico), e per tutta la parte amministrativa in qualità di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) dall’attuale Comandante della Polizia Municipale Salvatore Navarra.