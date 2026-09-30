“On the road”, giovani al fianco degli operatori della Protezione Civile di Agrigento

Si svolgerà domani, 1 ottobre, secondo un programma già definito la tappa del progetto “On The Road”, promosso dal ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del Protocollo sottoscritto con l’Associazione “Ragazzi On The Road” APS, che coinvolge anche l’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale. Ricordiamo che l’iniziativa è promossa e coordinata dalla Prefettura di Agrigento attraverso un protocollo territoriale con istituzioni e varie organizzazioni della provincia. Per una settimana 21 giovani di età superiore ai 16 anni avranno l’opportunità di affiancare gli operatori impegnati nei servizi di prevenzione, controllo del territorio e soccorso, entrando in contatto diretto con le istituzioni a tutela della collettività, seguendo le attività di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, e confrontandosi anche con gli operatori dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, del sistema di emergenza sanitaria, della Protezione civile e delle organizzazioni di volontariato coinvolte.

La tappa di domani partirà alle ore 14:30 dalla sala operativa di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (sede di via Acrone) con dieci ragazzi suddivisi in due gruppi che si alterneranno nei ruoli di cittadino, operatore e responsabile registrazione eventi. Saranno presenti il Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, il Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile Achille Contino e il responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile Marzio Tuttolomondo che accoglieranno i ragazzi e illustreranno le funzioni della sala operativa e la gestione delle emergenze. Previste varie simulazioni (allagamento abitazione con raccolta dati e attivazione squadra, allagamento strada provinciale per tombini ostruiti, segnalazione movimento franoso sulla strada provinciale, innalzamento livello torrente con attraversamento sulla strada provinciale). Successivamente verrà spiegato il funzionamento e l’utilizzo della pompa idrovora con avviamento e prova pratica di svuotamento dell’area allagata. Quindi i ragazzi si sposteranno nei pressi del ponte prossimo al bivio Crocca della SP n. 3-B ove è attiva una centralina del sistema di monitoraggio e allertamento del rischio idrogeologico. L’attività pratica consisterà nella misurazione diretta del livello dell’acqua del torrente, la compilazione della scheda di monitoraggio e la simulazione di peggioramento delle condizioni meteo e decisioni operative.

Infine, intorno alle ore 17:00, i due gruppi si sposteranno alla foce del fiume Naro per l’utilizzo del modulo antincendio, la sua descrizione nei vari componenti e tutti i dettagli relativi all’utilizzo tipico, regole di sicurezza ed altro ancora (in particolare simulazione e spegnimento di un incendio). Sempre alla foce del Naro sarà illustrato l’utilizzo del drone. I due gruppi di ragazzi si alterneranno in queste attività nei due momenti previsti dal programma.

“E’ senz’altro un’esperienza significativa per questi ragazzi” afferma il Presidente Giuseppe Pendolino “che rafforza la cultura della sicurezza attraverso una concreta esperienza sul campo. Il coinvolgimento del nostro Ufficio di Protezione Civile servirà a far conoscere meglio non solo il nostro lavoro ma anche le responsabilità legate alla tutela del territorio e della vita dei suoi abitanti attraverso la conoscenza delle regole e l’importanza dei comportamenti individuali”.