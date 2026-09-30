Apertura

Azienda agricola con tutti i dipendenti “in nero”, attività sospesa e 25 mila euro di multa 

È quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro durante una ispezione eseguita in un’azienda agricola nelle campagne di Campobello di Licata

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Tutti i lavoratori presenti sono risultati “in nero” e sprovvisti dei necessari strumenti di protezione e sicurezza oltre alla mancata informazione e formazione. È quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro durante una ispezione eseguita in un’azienda agricola nelle campagne di Campobello di Licata.

I militari dell’Arma hanno effettuato l’accesso insieme ai funzionari dell’Inps per verificare la regolarità delle posizioni lavorative. Le irregolarità emerse sono state diverse. L’intera forza lavoro è risultata sprovvista di contratto. Al termine dell’accertamento i carabinieri hanno denunciato il titolare, un imprenditore cinquantenne di Campobello di Licata, ed elevato sanzioni per oltre 25 mila euro. L’attività, inoltre, è stata sospesa.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

“Accoltellò un anziano al cimitero per 120 euro”, chiesto processo per agrigentino 
Apertura

Azienda agricola con tutti i dipendenti “in nero”, attività sospesa e 25 mila euro di multa 
Apertura

Fucile, pistola e 1.8 chili di cocaina: arrestato pensionato di Santa Elisabetta 
Apertura

Tragedia a Racalmuto, accusa malore alla guida e si schianta: morta una donna
Apertura

Sud chiama Nord, tre consiglieri comunali di Favara aderiscono al progetto di Cateno De Luca
banner italpress istituzionale banner italpress tv