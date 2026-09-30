Azienda agricola con tutti i dipendenti “in nero”, attività sospesa e 25 mila euro di multa 

Tutti i lavoratori presenti sono risultati “in nero” e sprovvisti dei necessari strumenti di protezione e sicurezza oltre alla mancata informazione e formazione. È quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro durante una ispezione eseguita in un’azienda agricola nelle campagne di Campobello di Licata.

I militari dell’Arma hanno effettuato l’accesso insieme ai funzionari dell’Inps per verificare la regolarità delle posizioni lavorative. Le irregolarità emerse sono state diverse. L’intera forza lavoro è risultata sprovvista di contratto. Al termine dell’accertamento i carabinieri hanno denunciato il titolare, un imprenditore cinquantenne di Campobello di Licata, ed elevato sanzioni per oltre 25 mila euro. L’attività, inoltre, è stata sospesa.