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Casteltermini, in auto con armi clandestine e un 1,8 chili di cocaina: arrestato 67enne

Nel vano postiere l'uomo aveva nascosto un fucile a doppietta calibro 12, risultato provento di furto in Spagna e con matricola parzialmente abrasa, una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 e un coltello a serramanico.

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Casteltermini, congiuntamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cammarata, hanno arrestato in flagranza di reato un 67enne, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione di armi clandestine e ricettazione.
L’attività ha avuto origine nel corso di un posto di controllo lungo la Strada Provinciale 21, nel territorio di Casteltermini, dove i militari hanno fermato l’autovettura condotta dall’uomo. La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire, occultati nel vano posteriore, un fucile a doppietta calibro 12, risultato provento di furto in Spagna e con matricola parzialmente abrasa, una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 e un coltello a serramanico.
Gli accertamenti sono quindi proseguiti nelle abitazioni in uso al 67enne nel comune di Santa Elisabetta, dove i Carabinieri, con il supporto dei militari della locale Stazione, hanno rinvenuto all’interno di un borsone e di uno zaino complessivi 1,8 chilogrammi di cocaina, suddivisi in un panetto integro, una frazione dello stesso e un ulteriore involucro, oltre a due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della sostanza.
Nel corso delle operazioni sono stati inoltre ritirati cautelarmente tre fucili da caccia, con il relativo munizionamento, risultati regolarmente detenuti. Le armi, il coltello e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro per i successivi accertamenti. Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, il 67enne è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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