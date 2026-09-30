Il cane Rex fiuta cocaina e marijuana, arrestato pusher

Nuova operazione della Polizia di Stato finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, che ha consentito di arrestare un pusher e sequestrare numerose dosi di cocaina e marijuana, infliggendo un altro duro colpo alla criminalità organizzata. I poliziotti della squadra volanti e delle unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato un mirato controllo presso una nota piazza di spaccio della città, in via Capo Passero, attuando una strategia operativa ben delineata per evitare ogni possibile via di fuga per i pusher e contrastare la vendita di stupefacenti. Mentre alcuni agenti insieme all’unità cinofila hanno avviato i controlli all’interno di diversi condomini, due poliziotti si sono posizionati sul tetto di uno stabile, al fine di monitorare dall’alto la situazione ed intercettare tempestivamente eventuali tentativi di fuga o di cessione di droga.

Grazie al fiuto del cane-poliziotto Rex, è stato rinvenuto all’interno del muro delle scale, all’ultimo piano di un edificio, un sacchetto contenente numerose dosi di marijuana, che sono state sequestrate a carico di ignoti. Nel frattempo, i poliziotti posizionati sul tetto hanno notato un uomo uscire di corsa dal retro di un immobile per cercare di nascondere uno zaino e, quindi, hanno immediatamente informato i colleghi di quanto stava accadendo, indicando la posizione esatta ove il soggetto aveva nascosto lo zaino. All’interno di quest’ultimo vi erano 13 dosi di marijuana e 27 involucri di cocaina, una radio, un telefono cellulare e denaro contante per una somma di 125 euro. Nel frattempo, l’uomo, un 49enne, è stato inseguito, bloccato ed arrestato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Nel corso della medesima attività, l’infallibile fiuto di Rex ha permesso di individuare un’ulteriore busta stracolma di dosi di stupefacente, che è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti.