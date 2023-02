Operazione “Levante”: cominciati gli interrogatori dei fermati

Sono cominciati nel pomeriggio davanti il Gip del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli gli interrogatori delle undici persone fermate, con provvedimento della Procura di Agrigento, nell’ambito dell’inchiesta Levante che ha fatto emergere un lucroso traffico e spaccio di cocaina nell’isola di Lampedusa.

Sfileranno davanti al Gip: Dario Giardina, 41 anni, residente a Favara ma domiciliato a Lampedusa, Francesco Romano, 45 anni, residente a Lampedusa; Marco Consiglio, 41 anni, residente a Gioiosa Marea, ma bloccato a Milazzo; Salvatore De Battista, 47 anni, di Lampedusa; Domenico De Battista, 30 anni, residente a Lampedusa; Domenico Cucina, 55 anni, di Lampedusa; Nicola Cucina, 32 anni, di Lampedusa. Ed ancora a carico di Cristofaro Romano, 23 anni, di Catania; Davide Miotti, 37 anni, residente a Lampedusa; Basilio Riccardo Cardamone, 40 anni, residente a Lampedusa e Angelo Scudellari, 39 anni, di Lampedusa.

Già primi interrogatori sono stati effettuati, alcuni in video collegamento da remoto. Angelo Scudellari, assistito dall’avvocato Valentina Riccobene, si è avvalso della facoltà di non rispondere così come Benito Riccardo Cardamone che ha seguito il suggerimento del suo difensore, avvocato Salvatore Pennica,

Presente all’udienza di convalida il pubblico ministero Giulia Sbocchia (che con il coordinamento del procuratore capo facente funzioni ha condotto l’inchiesta) che ha chiesto la convalida del fermo per tutti gli indagati.

Personaggio principale dell’attività investigativa è il lampedusano Ignazio Blandina, 60 anni, il quale dopo essere stato trovato in possesso di quasi 25 chili di cocaina ed essere finito in carcere, dove si trova attualmente, ha deciso di collaborate con la giustizia vuotando il sacco.

Gli interrogatori non sono ancora terminati e saranno conclusi entro stasera. Il Gip al termine dell’udienza deciderà, entro 48 ore, e cioè entro le 10,15 di sabato prossimo, se convalidare o meno il fermo.