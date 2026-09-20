Ordine degli Ingegneri di Agrigento: Picone eletto Vicepresidente

Importante novità ai vertici dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento. Due giorni fa, l’ingegnere Francesco Picone è stato ufficialmente eletto Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine. Un incarico di rilievo che consolida il suo percorso e la sua esperienza all’interno del consiglio provinciale, dove figura tra i consiglieri di maggiore esperienza, essendo giunto alla sua quarta consiliatura.

Contestualmente, nel corso delle stesse determinazioni, l’ingegnere Giuseppe Sorce è stato nominato delegato dell’Ordine di Agrigento presso la Consulta Regionale Siciliana degli Ingegneri, andando così a rafforzare la rappresentanza e il coordinamento territoriale a livello regionale. L’Ordine degli Ingegneri prosegue così la sua attività istituzionale, focalizzata sulla valorizzazione della competenza tecnica e sulla costante vicinanza alle esigenze dei professionisti della provincia.