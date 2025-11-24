Agrigento

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento, eletto il nuovo consiglio

Gero Barbera è il nuovo presidente

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Agrigento Queste le Cariche elette all’unanimità dal nuovo Consiglio: Presidente: Dott. For. Gero Barbera, Vice Presidente: Dott.ssa For. Maria Ala, Segretario: Dott. For. Michele Mangione, Tesoriere: Dott. Agr. Giovanni Marino.

Il nuovo Consiglio sarà chiamato a guidare l’Ordine in una fase cruciale, in cui i Dott. Agronomi e Dott. Forestali svolgeranno un ruolo fondamentale per la tutela del territorio e dell’ambiente urbano, per la gestione sostenibile delle risorse naturali, per la valorizzazione delle produzioni agricole e per la prevenzione dei rischi ambientali.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine agli Iscritti, per la fiducia accordata a codesto Consiglio nell’essere rappresentati. Un grazie a quest’ultimo nell’avermi designato quale Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento. Lavoreremo nell’interesse della Professione in una rinnovata ottica di risoluzione di tutte quelle problematiche e peculiarità che spesso attanagliano il nostro territorio. Un ringraziamento particolare va alla Presidente uscente la Dott.ssa Maria Giovanna Mangione e all’intero Consiglio per il prezioso lavoro svolto: la guida del Presidente Mangione ha lasciato un solco indelebile ed importante, fatto di impegno, trasparenza, serietà e visione su cui oggi noi, nuovo Consiglio, possiamo proseguire con rinnovata determinazione. Il ruolo del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale è oggi più che mai centrale nella gestione del territorio, nella tutela dell’ambiente e nella promozione di pratiche sostenibili che salvaguardino le nostre risorse naturali. Con spirito di servizio e collaborazione, lavoreremo insieme per valorizzare ulteriormente la nostra professione e affrontare con competenza le sfide future”; dichiara il Presidente Dott. For. Gero Barbera.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Blitz di Faraone all’ospedale di Sciacca: “la nuova astanteria chiusa per mancanza di medici”
Lampedusa

Sos Humanity soccorre 75 migranti, nave diretta a Lampedusa
Catania

Sputi e botte alla moglie anche davanti ai figli minore, arrestato
Agrigento

Attraverso l’Archivio di Stato di Agrigento si ricostruisce il processo di valorizzazione della Valle dei Templi
Cultura

Oltre Vigata ha celebrato a Porto Empedocle il centenario della nascita di Andrea Camilleri
Agrigento

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento, eletto il nuovo consiglio
banner italpress istituzionale banner italpress tv