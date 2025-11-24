Catania

Continua a perseguitare l’ex moglie nonostante braccialetto antistalking, arrestato

Arrestato dai carabinieri perche' responsabile di violazione dei provvedimenti di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Non riusciva proprio a tenersi lontano dalla ex un 45enne di Misterbianco, nel catanese, arrestato dai carabinieri perche’ responsabile di violazione dei provvedimenti di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

All’uomo, per nulla rassegnato alla fine del suo rapporto coniugale, era stato applicato il braccialetto elettronico che gli vietava l’avvicinarsi e meno di 500 metri dall’ex moglie. Noncurante di cio’ qualche giorno addietro ha atteso nel pomeriggio la donna nei pressi della scuola frequentata dalla loro figlia e, appena la 44enne e’ arrivata a bordo della sua autovettura, e’ sceso dalla propria macchina e, chiedendo dapprima animatamente di poterle parlare e quindi ingiuriandola, ha assestato con la mano qualche colpo allo sportello lato guida del veicolo, fino a quando la donna e’ riuscita a ripartire e allontanarsi a tutto gas.

Il giorno successivo, allo stesso orario, l’uomo e’ stato notato dalla donna nei pressi della propria abitazione, tanto che la 44enne ha immediatamente chiesto aiuto ai carabinieri, che, poi, lo hanno effettivamente localizzato nuovamente nei pressi della scuola della figlia, privo pero’ del dispositivo antistalking applicato alla caviglia. Alla luce di quanto emerso l’arresto del 45enne e’ stato convalidato e, a seguito di un intervenuto aggravamento della misura cautelare, e’ stato sottoposto ai “domiciliari”.

