Oltre Vigata ha celebrato a Porto Empedocle il centenario della nascita di Andrea Camilleri

Si è conclusa la X Fiera delle Associazioni con la serata dedicata alle “Donne”, impreziosita dallo spettacolo teatrale tratto da “Ora dimmi di te Lettera a Matilda” di Andrea Camilleri curato ed interpretato dall’attore e regista romano Riccardo D’Alessandro.

Grande partecipazione e riscontro di pubblico alla manifestazione ospitata presso l’ex Magazzino Merci della Stazione Ferroviaria. Molto apprezzate e visitate le due mostre, ospitate su vagoni ferroviari: “Il corso delle cose” curata direttamente dal Fondo Camilleri, e “Porto Empedocle il mio paese…” curata dalla stessa associazione Oltre Vigata. Seguitissimi i due laboratori per le scuole curati dall’Archivio di Stato di Agrigento e da Oltre Vigata.

A beneficio dei tanti collezionisti è stato emesso l’annullo filatelico “Tributo ad Andrea Camilleri – La spiaggia di Marinella” su bozzetto realizzato da Marzia Quattrocchi. Sono stati presentati davanti a un folto ed attentissimo pubblico tre libri su Andrea Camilleri: “Andrea Camilleri una storia” di Luca Crovi con l’autore, il critico letterario Salvatore Ferlita e la giornalista RAI Luciana Parisi; “Andrea Camilleri Di pianeti e di uomini”, con l’autore Francesco De Filippo, Nuccio Dispenza Giornalista RAI, Gero Tedesco del Giornale di Sicilia e Filippo Lupo Presidente dell’Andrea Camilleri fans club; “Amo le triglie di scoglio” con gli autori Bruno Luvera’ e, in contributo video Vincenzo Mollica, la giornalista RAI Adriana Pannitteri che ha mostrato brani del suo documentario “Camilleri sono, Andreina Camilleri, Presidente del Fondo Camilleri e Danilo Verruso di Oltre Vigara.

Nel suo video Vincenzo Mollica ha rilanciato la proposta di intitolare ad Andrea Camilleri il braccio di mare che bagna Porto Empedocle ed ha fatto da sfondo e da protagonista di tanti romanzi ambientati nella sua Vigata.

Quattro giornate intense, impreziosite dalla costante presenza della Famiglia Camilleri, con le quali Oltre Vigata, che compie 15 anni di attività proprio in questi giorni, ha voluto rendere omaggio allo scrittore a lungo Presidente Onorario dell’Associazione.