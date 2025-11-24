Ultime Notizie

Agrigento, sit-in degli operatori Oss e degli ausiliari dell’Asp

Al termine della manifestazione i vertici della Cisl Fp hanno incontrato il prefetto. 

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

La CISL Funzione Pubblica di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, sono scesi in piazza in un sit-in dei lavoratori a tempo parziale dell’Asp di Agrigento, che si è svolto davanti alla Prefettura di Agrigento.
L’iniziativa nasce per denunciare alle istituzioni le gravi difficoltà organizzative che riguardano i rapporti di lavoro part-time involontari, con particolare riferimento agli Operatori Socio-Sanitari (OSS) e agli Ausiliari.

Obiettivo della mobilitazione è sollecitare la politica regionale ad individuare soluzioni concrete e l’avvio di percorsi che consentano di superare gli attuali limiti di spesa sul personale, i quali rappresentano oggi un vero ostacolo alla trasformazione dei contratti da part-time a full time per i lavoratori interessati. 

Il sindacato chiede che ci sia un intervento assessoriale affinchè venga autorizzato uno sforamento dei tetti assunzionali e una modifica qualitativa della dotazione organica che consenta all’attuale managment aziendale di procedere alla trasformazione dei contratti.

Al termine della manifestazione i vertici della Cisl Fp hanno incontrato il prefetto. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Agrigento, sit-in degli operatori Oss e degli ausiliari dell’Asp
Sciacca

Sciacca, si attivano due nuovi servizi presso la Casa del Volontariato
Politica

Sanità Convenzionata siciliana in piazza il 26 novembre
di Irene Milisenda

”La violenza inattesa”, studenti a confronto per parlare di violenza contro le donne
Catania

Continua a perseguitare l’ex moglie nonostante braccialetto antistalking, arrestato
Lampedusa

Lampedusa, 5 bracconieri sorpresi a cacciare in area protetta
banner italpress istituzionale banner italpress tv