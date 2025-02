Palestra distrettuale, Piparo: “pubblicato il bando per l’affidamento in concessione”

A quarantotto ore dalla pubblicazione del decreto che ha erogato il finanziamento per la realizzazione dell’impianto di illuminazione dello stadio Esseneto, l’Assessore comunale, Gerlando Piparo, annuncia il raggiungimento di un nuovo obiettivo: “Il Comune di Agrigento ha pubblicato, oggi, la determina per l’affidamento in concessione della palestra distrettuale di piazzale Ugo La Malfa, alle associazioni sportive che avranno i requisiti previsti dalla legge 36 del 2023 e ne faranno richiesta”.

“Un’altra struttura che sembrava destinata a rimanere una grande incompiuta – prosegue l’assessore Piparo – aprirà presto le porte a tanti giovani e a tante associazioni sportive. Era uno dei primi obiettivi che mi sono posto dal giorno del mio insediamento, avvenuto nell’aprile del 2023. Con i dirigenti, i funzionari preposti e la fattiva collaborazione dell’assessore Gerlando Principato e del consigliere comunale Francesco Alfano, abbiamo iniziato alcuni processi per avviare i lavori necessari per adeguare la struttura affinchè venissero rilasciate le certificazioni da parte di enti ed istituzioni. Abbiamo finalmente concluso l’iter, abbiamo messo mano alla preparazione del bando e abbiamo fatto una delibera di giunta per esternalizzare la gestione della struttura. Tante associazioni potranno finalmente trovare una casa in cui far crescere tanti giovani” ha concluso Piparo.