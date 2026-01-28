Panathlon Club Agrigento, la professoressa Antonella Attanasio eletta presidente

Con il rinnovo delle cariche biennali, la Prof.ssa Antonella Attanasio è stata eletta dall’assemblea dei soci Presidente del Panathlon Club Agrigento per il biennio 2026-2028. L’esito delle votazioni è emerso nel corso dell’assemblea tenutasi domenica 25 gennaio presso il Circolo dei Nobili di Agrigento.

Nella stessa occasione si è proceduto anche al rinnovo del Consiglio Direttivo, che risulta così composto: Pasquale Mauro (Past President), Giuseppe Gangarossa, Angela Giglia, Enzo Nocera, Antonio D’Anna e Luigi Tropia, in qualità di consiglieri.

Nel suo intervento, la neo presidente ha sottolineato l’impegno profuso dal Club nel corso dell’ultimo biennio: «Veniamo da due anni ricchi di iniziative significative, durante i quali abbiamo promosso con convinzione gli scopi istituzionali del Panathlon, in particolare il Fair Play, il rispetto delle regole nello sport e la condanna di ogni forma di violenza».

La Prof.ssa Attanasio ha infine ringraziato i soci per la fiducia accordata: «Un consenso che mi carica di grande responsabilità e che sarà orientato al raggiungimento dei numerosi obiettivi che il Club si è prefissato per i prossimi anni».