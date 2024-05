Panico per due auto contromano sul viadotto Akragas e nel centro di Agrigento

Momenti di panico negli scorsi giorni ad Agrigento per due auto, in altrettanti distinti episodi, che hanno percorso contromano alcuni tratti di strada. Il primo episodio si è verificato nella bretella che collega via Dante al viadotto Akragas. Il conducente di un veicolo, un turista, ha preso controsenso l’arteria stradale seminando il panico. Sono stati alcuni automobilisti a fermare la corsa mettendosi di traverso.

Il secondo episodio, invece, è avvenuto in via Europa, la strada a ridosso Villa del Sole. In questo caso alla guida di una Fiat Panda c’era un giovane. Anche qui è stato provvidenziale l’intervento di alcuni automobilisti. In entrambi i casi i conducenti sono stati fortunati: non hanno provocato incidenti e non hanno subito particolari conseguenze come multa o ritiro della patente.