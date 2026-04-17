Agrigento

Parcheggio pluripiano, ok all’affidamento del servizio di gestione

"Un passo concreto verso la piena funzionalità del parcheggio Tuttolomondo in via Pietro Nenni, un’infrastruttura strategica per la mobilità urbana"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Con l’aggiudicazione definitiva disposta dal dirigente del patrimonio, compiamo un passo concreto verso la piena funzionalità del parcheggio Tuttolomondo in via Pietro Nenni, un’infrastruttura strategica per la mobilità urbana e per il decongestionamento del traffico nelle aree centrali della città.” Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Gerlando Principato.

“L’affidamento riguarda la fornitura, installazione e messa in esercizio di un sistema moderno e automatizzato di gestione del parcheggio, basato su tecnologia evoluta e integrata. In particolare, il progetto prevede l’implementazione di un sistema completo di controllo accessi con terminali di ingresso e uscita dotati di emissione e lettura di ticket anche in formato QR, barriere automatiche ad alta intensità di utilizzo e un sistema centralizzato di gestione digitale. Elemento qualificante dell’intervento è la presenza di una cassa automatica di pagamento multifunzione, in grado di accettare contanti, carte di credito e sistemi contactless, oltre a una cassa manuale per la gestione operativa e il supporto agli utenti. Il sistema sarà inoltre supportato da software gestionale evoluto, che consentirà il monitoraggio in tempo reale, la gestione delle tariffe, degli abbonamenti e delle anomalie, garantendo efficienza e trasparenza. È prevista anche l’integrazione con sistemi di lettura targhe e con piattaforme di pagamento digitale, che consentiranno, progressivamente, un accesso sempre più smart e senza necessità di ticket, migliorando l’esperienza dell’utente e riducendo i tempi di accesso e uscita. L’intervento comprende inoltre le attività di avviamento, collaudo e formazione del personale, oltre a un primo periodo di assistenza tecnica e supporto remoto, a garanzia della piena operatività del sistema fin dalle prime fasi di esercizio.

L’assessore conclude: “Si tratta di un investimento mirato che ci consente di valorizzare un’infrastruttura esistente, rendendola finalmente fruibile in modo efficiente, sicuro e al passo con gli standard tecnologici attuali. Continuiamo così a lavorare per migliorare i servizi ai cittadini e rendere la nostra città più moderna, accessibile e organizzata.”

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