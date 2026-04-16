Festivalle, ecco tutti gli artisti che si esibiranno all Valle dei Templi dal 7 al 10 agosto

Dal 7 al 10 agosto 2026, la Valle dei Templi di Agrigento tornerà a trasformarsi nel palcoscenico di FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali che per il suo decimo anniversario presenta la line up completa di “10 Years Together”, l’edizione con cui il festival celebra un percorso decennale di indipendenza, ricerca artistica e dialogo tra musica contemporanea e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Ai già annunciati Ezra Collective, Apparat live band, Greentea Peng, Cory Henry & The Funk Apostles, Octave One, Mind Enterprises e Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp si aggiungono nuovi nomi che completano il cartellone di una delle edizioni più ambiziose nella storia della manifestazione, ulteriormente arricchita da progetti speciali e momenti celebrativi. Una line up che conferma ancora una volta la capacità di FestiValle di muoversi con naturalezza tra jazz, elettronica, funk, club culture e nuove traiettorie sonore internazionali.

Tra gli ingressi più attesi figura Mace, protagonista di uno speciale dj set notturno sull’aftershow stage vista templi, in programma dopo il concerto di Ezra Collective che inaugurerà il decennale del festival. Una presenza che rafforza la volontà di FestiValle di aprirsi sempre più ai linguaggi della club culture contemporanea, mantenendo intatto il proprio approccio curatoriale e trasversale.

A completare il programma degli aftershow arrivano anche Yu Su, artista cinese di base in Canada tra le producer più raffinate della nuova elettronica internazionale, capace di intrecciare ambient, house e suggestioni baleariche in set ipnotici e immersivi; il live del duo belga Lander & Adriaan, in esclusiva per l’unica data italiana, progetto che sta ridefinendo il rapporto tra jazz e club music attraverso una performance percussiva e imprevedibile; e il collettivo francese Il Est Vilaine, per la prima volta in Italia, interprete di una club culture cinematica, oscura e fortemente atmosferica. A chiudere simbolicamente il decennale sarà invece Raffaele Costantino, con uno speciale dj set conclusivo dopo il concerto di Apparat.

Grande attenzione è riservata come sempre anche ai live che ampliano e articolano il racconto musicale del festival. Tra gli elementi più distintivi del festival tornano i concerti speciali al tramonto sul palco circolare con vista sul Tempio dei Dioscuri, ormai diventati una delle firme più riconoscibili dell’esperienza FestiValle. Saranno tre gli appuntamenti previsti: Sorvina, artista statunitense residente a Berlino, dalla scrittura sospesa tra hip hop, jazz, elettronica organica e tensione melodica, per uno dei live più attesi dell’intera edizione; il debutto italiano del polistrumentista brasiliano Munir Hossn, che presenterà il nuovo progetto Mystic Samba concepito insieme a una speciale formazione al femminile di polistrumentiste; e l’esordio in Italia di The Josh Barry Experience, progetto del cantante britannico che fonde soul contemporaneo, groove e una voce graffiante dal sapore retrò.

Sul Main Stage si esibirà anche Banda Maje, formazione full band salernitana di dieci elementi che presenterà il nuovo album: una delle principali scommesse dell’edizione e tra i progetti più interessanti della nuova scena italiana, con un sound che rilegge groove mediterraneo e disco in chiave contemporanea. Da Los Angeles arrivano invece i Butter Funk Family, ensemble costruito attorno all’energia del funk e dell’improvvisazione collettiva, pensato per trasformare il palco in un rituale ad alta intensità ritmica, guidato da Printz Board, artista vincitore di due Grammy ed ex collaboratore dei Black Eyed Peas.

Nella serata che vedrà protagonisti gli attesissimi Mind Enterprises e Octave One, l’apertura sarà affidata a uno speciale show di Fabio Celenza, che festeggerà dieci anni di carriera con una performance in formazione live band accompagnata da proiezioni video site-specific sul costone di tufo del Main Stage. A seguire, Le Feste Antonacci, ensemble italiano residente a Parigi, porterà in scena un set dal sound fresco e immediato, tra sonorità funkeggianti e hit pensate per scaldare le anime danzanti della serata dell’8 agosto.

Compie dieci anni anche Il Risveglio degli Dèi, lo speciale appuntamento all’alba al Tempio della Concordia: una produzione originale siciliana di oltre trenta performer che negli anni è diventata uno dei momenti più iconici e riconoscibili del festival. Una performance corale tra musica, teatro e ritualità contemporanea che accompagna il sorgere del sole in uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio archeologico europeo.

Non mancheranno inoltre le attività diurne e collaterali che completano il programma del festival. Si conferma e si amplia anche per il 2026 il FestiValle Beach: ogni giorno, dalle 12 alle 16, presso la spiaggia di San Leone, il pubblico potrà rilassarsi tra mare e musica con i dj set dei selector ufficiali di FestiValle. Nell’ambito del programma culturale del festival torneranno anche momenti di approfondimento come Clan Acustico, il format di Raffaele Costantino che esplora comunità musicali ai margini del mainstream documentando forme di resistenza culturale attraverso il suono.

Come da tradizione, FestiValle continuerà ad abitare l’intera Valle dei Templi come un festival diffuso: dai concerti al tramonto con vista Tempio dei Dioscuri – Case Montana e Giardino della Kolymbethra – al main stage della Cava di Tufo (Teatro dell’Efebo) passando per gli aftershow panoramici sui templi, fino all’alba al Tempio della Concordia, ogni spazio viene ripensato come parte integrante dell’esperienza narrativa, visiva e immersiva della manifestazione. Gli allestimenti scenografici e gli interventi di videomapping site-specific contribuiscono a ridefinire ogni anno la percezione dei luoghi, trasformando il sito archeologico in un ecosistema performativo temporaneo.

A dieci anni dalla sua nascita, FestiValle conferma così la propria identità e il proprio ruolo nel panorama culturale nazionale e internazionale: un festival orgogliosamente indipendente – organizzato da APS Festivalle e riconosciuto dal Ministero della Cultura – che ha saputo trasformare uno dei luoghi più straordinari del Mediterraneo in una piattaforma di produzione culturale contemporanea, dove la musica non si limita a occupare uno spazio ma entra in relazione con la storia, il paesaggio e la memoria dei luoghi, generando ogni anno un’esperienza unica di immersione artistica e territoriale.

Dieci anni di musica, cultura, incontri, paesaggi, albe, tramonti e notti che restano nella memoria. Un festival che è cresciuto anno dopo anno fino a diventare un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza che va oltre il live, dove la musica contemporanea dialoga con la storia, il paesaggio e l’energia di un pubblico sempre più internazionale.

L’edizione 2026 racconterà questo percorso con oltre venti appuntamenti, tra concerti e spettacoli, aftershow con vista sui templi, live al tramonto immersi nella luce dorata e momenti indimenticabili all’alba.

Biglietti in vendita su Dice.fm e nei punti vendita autorizzati al link: https://www.festivalle.it/tickets/