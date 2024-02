Parco Livatino, l’ UNIMRI consegna la somma della raccolta fondi

Il presidente regionale e il presidente provinciale dell’U.N.I.M.R.I., (Unione Nazionale Insigniti Repubblica Italiana)Franco Messina e Maria Volpe, oggi presso il salone della parrocchia B.M.V. della Provvidenza, hanno consegnato alla Delegazione Provinciale del Co.N.Al. Pa. nella persona del segretario Alfonso Scanio, un assegno dell’ammontare di € 2.205,00 di cui alla raccolta promossa a livello nazionale per sostenere la realizzazione del Parco Livatino.

I rappresentanti dell’U.N.I.M.R.I. la cui sezione provinciale è intitolata a “Rosario Livatino “ hanno manifestato, con questo gesto, la loro totale adesione al progetto che prevede la realizzazione del ParcoLivatino a cura della delegazione Co.N.Al.Pa di Agrigento che dovrebbe essere inaugurato il prossimo 9 maggio, in occasione del terzo anniversario della beatificazione del giovane giudice. La somma consegnata servirà per la prosecuzione dei lavori che che sono portati avanti alacremente dai soci del Co.N.Al.Pa.