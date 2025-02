Paura in via Atenea, stufa a fungo prende fuoco all’esterno di un locale

Momenti di panico in via Atenea, nel cuore di Agrigento. Una stufa a fungo, posizionata all’esterno di un locale della movida, ha preso improvvisamente fuoco. Il fatto è avvenuto intorno le 19.

Le fiamme, in breve tempo, hanno anche danneggiato l’arredo dell’esercizio commerciale. Provvidenziale l’intervento dei dipendenti del locale che, muniti di estintore, sono intervenuti per spegnere il rogo. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero feriti.