Paura per due incendi tra Agrigento e Favara, vigili del fuoco in azione 

Si sono vissuti momenti di panico per il divampare di due grossi incendi tra Agrigento e Favara. Il primo rogo si è verificato in via Madonna della Rocche, nei pressi del quartiere del Quadrivio. Cinque famiglie sono state sgomberate poiché le fiamme erano arrivate a minacciare le abitazioni. Il secondo incendio è avvenuto in contrada Mosella, tra la Città dei templi e Favara. Anche in questo caso è stato decisivo il lavoro dei pompieri che hanno dovuto faticare e non poco per avere la meglio sulle fiamme.