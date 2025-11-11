Licata Calcio, Salvatore Consagra nuovo Club Manager

Il Licata Calcio comunica la nomina di Salvatore Consagra come nuovo Club Manager. Dopo aver ricoperto per diverse stagioni il ruolo di responsabile dell’area comunicazione, Consagra sarà ora impegnato in una funzione più operativa, a stretto contatto con la società e con la squadra.

“Ringrazio il presidente Massimino e il direttore Finocchiaro per la fiducia – ha dichiarato –. Continuerò a lavorare con impegno e discrezione, con l’obiettivo di dare il mio contributo al raggiungimento dei traguardi del Licata Calcio”.