Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro, era ubriaco: denunciato 20enne 

Affronta una curva, perde il controllo dell’auto e finisce la corsa contro un muro. All’arrivo dei carabinieri viene sottoposto al test dell’alcol che rileva un tasso quasi tre volte superiore a quello consentito per legge. È successo in via Salvatore Scifo, nei pressi del quartiere del Quadrivio Spinasanta di Agrigento, dove un ventenne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Il giovane ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada contro un muro. Per fortuna l’incidente non ha avuto gravi conseguenze e non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento che hanno eseguito il test dell’alcol per verificare lo stato dell’automobilista. L’esito è stato positivo e, oltre la denuncia, nei confronti del ventenne è scattata anche la sospensione della patente.