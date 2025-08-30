Perde il controllo dell’auto e si schianta contro muro: un ferito in ospedale

Incidente autonomo lungo la Strada Provinciale 4, all’ingresso dell’Hotel Villa Athena, nel cuore della Valle dei Templi. Un’auto è uscita fuori strada terminando la corsa contro il muro di contenimento in conci di tufo che delimita la strada. L’impatto è stato violento e ha provocato il crollo di parte del muro, con detriti sparsi sulla carreggiata.

Sono stati i Vigili del fuoco ad estrarre dall’auto il conducente che è stato trasferito dai sanitari del 118 al pronto soccorso per le cure necessarie; secondo prima informazioni non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Presenti sul posto i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.