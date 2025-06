Perdita di acqua in via Cavaleri Magazzeni, insorge il comitato di quartiere “Cannatello”

Dopo l’ennesimo incidente automobilistico, verificatosi nella serata di domenica 1 giugno in viale Cavaleri Magazzeni 115, che ha visto protagonista una ragazza, prontamente soccorsa e condotta in ospedale per le cure del caso, il coordinatore del Comitato di Quartiere “Cannatello”, Renzo Marino, ha scritto una lettera indirizzata ad AICA, al Sindaco di Agrigento, al Dirigente del settore Viabilità ed al Comando della Polizia Municipale del medesimo Comune, ed al Prefetto della provincia di Agrigento per segnalare lo stato di estrema pericolosità che si determina all’incrocio tra la via Cavaleri Magazzeni e la via dei Fiumi ogni qual volta viene attivata la turnazione per l’erogazione idrica nella zona.

“Tale situazione, si legge nella nota a firma di Renzo Marino, fa sì che l’acqua, dal tombino limitrofo, formi un velo di acqua che, favorito dalla pendenza, attraversa la sede stradale della Cavaleri Magazzeni proprio in corrispondenza della curva dell’incrocio con la conseguenza che i veicoli provenienti dai due sensi di marcia vengono a trovarsi improvvisamente, dopo avere iniziato la curva, la strada bagnata con l’immediata perdita di aderenza del veicolo non più controllabile”. La forte presa di posizione assunta dal Coordinatore del Comitato di Quartiere “Cannatello” muove dal fatto che gli enti preposti non hanno mai dato ascolto ai cittadini che hanno molte volte segnalato la situazione e non è mai è stata affrontata da nessuna squadra di operai né di AICA né del Comune. “Questo stato di cose non può più essere tollerato – scrive Marino che, in pari tempo chiede – un immediato intervento affinché venga eliminato lo stato di pericolo”. Oltre all’immediata riparazione della perdita in argomento, il Comitato chiede che venga installata l’opportuna segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, che metta in risalto la pericolosità del tratto di strada segnalato, indipendentemente dalla contingente perdita idrica che aggrava la situazione.