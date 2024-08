Perdita di acqua in via Imera, l’amara ironia di un cittadino

E’ ancora emergenza idrica ad Agrigento. Cittadini esasperati, lunghe file all’unica fontana, turni idrici lunghi anche 20 giorni e quando quella poca arriva si disperde per le vie della città a causa della rete idrica fatiscente. Questa mattina una perdita di acqua si è verificata in via Imera, un cittadino ha voluto lanciare un messaggio al Sindaco Miccichè facendosi riprendere e mimando il gesto di lavarsi per strada considerato che a casa non ha acqua.“Ne approfittiamo per lavarci così. Acqua fresca e potabile per tutti in via imera, capitale della cultura, vergogna!”, scrive l’utente condividendo sui social il video che sta diventando virale.