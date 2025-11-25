Perseguita l’ex fidanzata, 41enne denunciato per stalking

Non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale continuando a tormentare l’ex fidanzata. Un atteggiamento che ha costretto la donna, una quarantacinquenne residente in un piccolo comune della montagna in provincia, a cambiare le sue abitudini e vivere con uno stato d’ansia continuo.

Un quarantunenne agrigentino è stato così denunciato per stalking. L’uomo, nell’ultimo episodio, si è addirittura presentato sotto casa dell’ormai ex compagna che, spaventata, ha chiamato i carabinieri.