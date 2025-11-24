Giudiziaria

La morte di Aldo Naro, assolti tre buttafuori della discoteca

Si è concluso con tre assoluzione il processo per la morte di Aldo Naro, neolaureato in Medicina, colpito con un calcio in testa e ucciso la notte del 13 febbraio 2015

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Si è concluso con tre assoluzione il processo per la morte di Aldo Naro, neolaureato in Medicina, colpito con un calcio in testa e ucciso la notte del 13 febbraio 2015 in una discoteca di Palermo, mentre era a terra. La corte d’assise ha assolto per non aver commesso il fatto Francesco Troia, imputato di omicidio preterintenzionale, Gabriele Citarrella e Pietro Covello.

Per il primo la Procura aveva chiesto 10 anni, per gli altri l’assoluzione. Tutti lavoravano come buttafuori nel locale. Per omicidio è stato condannato separatamente, con sentenza ormai definitiva, Andrea Balsano, il giovane che ha colpito la vittima. Reo confesso, ha sempre negato di aver avuto intenzione di uccidere Naro.

