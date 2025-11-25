Apertura

Lavoratori in nero in un’azienda agricola, denunciato titolare e sanzioni per 21mila euro 

È il bilancio di un controllo effettuato dai carabinieri in un’azienda agricola a Caltabellotta

Quattro lavoratori sono risultati completamente in nero ma sono state riscontrate anche numerose violazioni di carattere amministrativo e in tema di sicurezza sul luogo di lavoro. È il bilancio di un controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro del comando provinciale di Agrigento in un’azienda agricola a Caltabellotta.

L’amministratore è stato denunciato alla procura della Repubblica di Sciacca per omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione del personale. Nei suoi confronti è scattata anche una maxi sanzione di 21mila euro. 

