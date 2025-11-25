“Vìola per 23 volte la sorveglianza speciale”, indagato 41enne di Racalmuto
È accusato di aver violato per ben 23 volte gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale
La procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un 41enne di Racalmuto accusato di aver violato per ben 23 volte gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale a cui è sottoposto. Il provvedimento, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal pm Annalisa Failla.
L’indagato, già condannato per il reato di maltrattamenti, nel giro di pochi mesi non si sarebbe fatto trovare in casa durane i controlli, non si sarebbe presentato in caserme negli orari previsti e sarebbe anche stato sorpreso in giro senza autorizzazione. La difesa, rappresentata dall’avvocato Gianfranco Pilato, ha venti giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere un interrogatorio al pm per scongiurare la richiesta di rinvio a giudizio.