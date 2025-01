Plauso della Camera penale per l’assoluzione dell’avv. Calogero Lo Giudice

Il presidente della Camera penale di Agrigento, avv. Angelo Nicotra con un comunicato stampa prende atto e gioisce per l’assoluzione dell’avv. Calogero Lo Giudice, finito imputato nel processo “Xydi”. Afferma, infatti, che: “La Camera Penale di Agrigento appresa la notizia dell’assoluzione dell’avv. Calogero Lo Giudice manifesta la gioia per l’esito di una vicenda che l’ha coinvolto, il quale nel febbraio 2021 si dimise da segretario della Camera Penale, al fine di tutelare la sua onorabilità e difendere il suo buon nome e la professionalità di avvocato, non appena seppe di essere indagato per fatti di falso nell’ambito di un procedimento di cui sin da subito si comprese ne era estraneo. Il Tribunale di Agrigento con l’assoluzione ha affermato la esclusione della sua responsabilità penale, ma tutti noi abbiamo avuto sempre stima dell’avv. Calogero Lo Giudice, persona perbene, di specchiata onorabilità e professionista competente, a cui in questi anni di calvario non abbiamo fatto mancare il nostro sostegno, convinti che sarebbe riuscito a dimostrare con i suoi avvocati difensori la sua estraneità ai fatti che gli venivano contestati, come in effetti è avvenuto”.