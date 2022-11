Pmi Day, le imprese aprono le porte a studenti e insegnanti

Domani, venerdì 18 novembre, le imprese delle province di Agrigento, Messina, Palermo e Ragusa apriranno le porte a studenti e insegnanti in occasione della tredicesima edizione del Pmi Day, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese organizzata da Piccola Industria di Confindustria, che anche quest’anno vedrà Sicindustria in prima linea.

Il Pmi Day, che si svolge in Italia e all’estero, consente ai ragazzi, mediante le visite in azienda, di vedere come nascono i prodotti e i servizi e di cogliere l’esperienza delle persone che contribuiscono a realizzarli. Un’iniziativa pensata proprio per contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese, le opportunità che possono offrire e il loro impegno quotidiano in favore della crescita.