Politica agrigentina in lutto: è morto Vito Di Maida

Si svolgeranno oggi alle ore 16 nella chiesa Cuore Immacolato di Maria in via del Vespro al Villaggio Mosè di Agrigento i funerali di Vito Di Maida morto all’età di 91 anni. Figura politica molto nota, Di Maida è stato consigliere e assessore provinciale nonché sindaco di Ravanusa. Vito Di Maida, padre del dirigente di Fratelli d’Italia e componente del CdA della Fondazione ‘Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025’, Giovanni, ha iniziato il suo impegno in politica nella Fuci, la Federazione universitaria cattolici italiani, proseguendo con la Democrazia cristiana, di cui è stato anche segretario provinciale più longevo e componente dell’Assemblea regionale e nazionale. La comunità agrigentina piange oggi un uomo dalle doti non comuni e riconosciute da tutti coloro che lo hanno conosciuto.