Polizia, dopo 35 anni di servizio in pensione il sovrintendente capo Patrizia Di Pietro

Oggi la Questura di Agrigento ha festeggiato il pensionamento del Sovrintendente Capo Coordinatore Patrizia Giuseppa Di Pietro, che dopo 35 anni di servizio nella Polizia di Stato conclude la sua carriera. Un percorso ricco di impegno, professionalità e passione. Dall’attività Operativa alla Squadra Mobile, alla Sala Operativa, alla Sezione Volanti e trattazioni Atti di Polizia Giudiziaria fino alla gestione dell’Ufficio Passaporti, Patrizia ha sempre dimostrato competenza, determinazione e capacità di lavorare con serietà e dedizione. “Tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco possono affermare che è una persona onesta, leale e sensibile, una professionista capace di unire fermezza ed umanità. Una Poliziotta che ha saputo conquistarsi la stima dei colleghi ed il rispetto dei cittadini. Il Questore di Agrigento Dott. Tommaso Palumbo, i Funzionari e tutti i colleghi le augurano una pensione serena ed una vita piena di nuove e gratificanti soddisfazioni“; si legge in una nota della Questura.





