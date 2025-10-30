Policlinico Catania, insediato il commissario straordinario Santonocito ad interim

Il Policlinico di Catania ha un nuovo vertice. Si è insediato Giorgio Giulio Santonocito che ha ufficialmente assunto l’incarico di commissario straordinario ‘ad interim’ dell’azienda, dopo la nomina avvenuta con decreto dell’assessore regionale per la Salute Daniela Faraoni. Santonocito continuerà a ricoprire anche il ruolo di direttore generale del Policlinico di Messina che guida da oltre un anno. Il commissario ha espresso gratitudine ai vertici della Regione, in particolare al presidente Renato Schifani e all’assessore Faraoni e anche rettore di Catania, Foti, per la fiducia accordata.

“Il mio intento – ha dichiarato Santonocito- è quello di coltivare le significative potenzialità di sviluppo dell’azienda, e di valorizzare il nostro elemento distintivo: l’essere non solo ospedale, ma anche polo di riferimento della nostra Università. . Mettere al centro le persone, i pazienti, gli studenti e i professionisti che con competenza e passione garantiscono cura, conoscenza e innovazione da trasmettere anche ai giovani, è la chiave per costruire un futuro sempre migliore”. “Nel ringraziare il direttore generale uscente Gaetano Sirna per tutto quanto è stato realizzato nell’ultimo quinquennio –ha sottolineato il rettore Enrico Foti – desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo commissario straordinario dell’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico, Giorgio Santonocito, con l’auspicio che il suo mandato possa ulteriormente rafforzare la collaborazione proficua e costruttiva che già da anni si è instaurata con l’università di Catania”.

Con una lunga esperienza nella sanità pubblica, Giorgio Giulio Santonocito ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità: dal 2013 nella qualità di direttore amministrativo dell’Asp di Caltanissetta e commissario straordinario fino a luglio del 2014, per poi dirigere, dal 2014 al 2018, il Garibaldi di Catania e l’Asp di Agrigento fino al 2019, anno in cui si è poi trasferito nella capitale per guidare l’Asl Roma 5. È stato Ragioniere generale del Comune di Catania dal 2008 al 2013.