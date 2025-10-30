Agrigento

Scontro tra auto in via Nuova Favara, due feriti in ospedale

Due le persone ferite trasferite a bordo di un'ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato in via Nuova Favara, lungo la strada provinciale 80. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, due auto, una Golf e una Hyundai, quest’ultima ha finito la corsa nel muro. Sul posto, lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, gli agenti della Polizia municipale che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Due le persone ferite trasferite a bordo di un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto anche gli agenti della sezione Volanti della questura di Agrigento. Traffico parzialmente rallentato.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Giudiziaria

La strage di Casteldaccia, chiuse le indagini per la morte di cinque operai
Canicattì

In fiamme l’auto di un agricoltore a Canicattì, indagini 
Mafia

Non favorì incontri di mafia, scarcerato il presidente del Ciaculli Carmicino
Politica

Forestali, l’assessore Savarino: “Aumento giornate per antincendio è priorità”
Agrigento

Capitale della Cultura, Schifani riceve il presidente della Fondazione Agrigento 2025 Cucinotta
Agrigento

Scontro tra auto in via Nuova Favara, due feriti in ospedale