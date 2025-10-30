Scontro tra auto in via Nuova Favara, due feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato in via Nuova Favara, lungo la strada provinciale 80. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, due auto, una Golf e una Hyundai, quest’ultima ha finito la corsa nel muro. Sul posto, lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, gli agenti della Polizia municipale che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Due le persone ferite trasferite a bordo di un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto anche gli agenti della sezione Volanti della questura di Agrigento. Traffico parzialmente rallentato.