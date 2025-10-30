Gattini messi in salvo dai Vigili del fuoco, Kelly Moncado: “momento di emozione pura”

A Canicattì i Vigili del fuoco sono intervenuti in una abitazione in via Padre Vincenzo Sena per recuperare e mettere in salvo dei gattini in difficoltà. La segnalazione è partita da Kelly Moncado dell’Associazione “Uniti per salvarli”, che ha raccontato sui canali social tutti i passaggi della vicenda.

“Da due giorni sentivamo piangere dei gattini. Il loro miagolio disperato arrivava da qualche parte, ma non riuscivamo a capire dove fossero. Abbiamo cercato ovunque, senza sosta. Poi finalmente, una nostra volontaria li ha visti e li ha messi in sicurezza, ma poi un altro pianto. Proveniva da ancora più in alto, da una piccola montagna che sovrasta quella traversa. A quel punto, insieme all’aiuto di alcune persone straordinarie del posto, abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco. Purtroppo, nonostante le continue richieste, erano impegnati in un’operazione urgente e non potevano intervenire subito. Ma non potevamo aspettare. Quei gattini erano lì da due giorni senza cibo né acqua. Così la nostra volontaria ha avuto un’idea geniale: ha portato un paniere, vi ha legato un filo, e con del cibo dentro ha cercato di attirare i piccoli, sperando che entrassero da soli. Dopo tanta pazienza, uno di loro – il più forte, il più coraggioso – è finalmente salito nel paniere, ma gli altri sono rimasti lì e questa mattina siamo ritornati e con l’aiuto dei Vigili del fuoco, che ringraziamo, i gattini sono stati messi in sicurezza”, si legge nel post pubblicato dall’Associazione.