Carabinieri, il generale Del Monaco in visita alla Compagnia di Licata e alla Stazione di Ravanusa

Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Licata, dove è stato accolto dal Comandante della Compagnia, Capitano Marco Massimino, e da una rappresentanza dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Centrale Operativa, della Stazione di Licata e delle Stazioni dipendenti.

Nel corso dell’incontro, il Comandante della Compagnia ha illustrato al Generale un briefing operativo sull’attività del Reparto e sulle principali linee d’azione nel controllo del territorio e nella prevenzione dei reati.

Il Generale Del Monaco ha espresso apprezzamento per la coesione del personale e per il clima di serenità che caratterizza il reparto, rivolgendosi poi ai militari con parole di stima per il quotidiano impegno e per il decoro e l’assetto formale con cui hanno accolto la visita.

Successivamente, il Generale Del Monaco si è recato alla Stazione Carabinieri di Ravanusa, dove è stato accolto dal Comandante, Luogotenente C.S. Salvatore Turturici, insieme ai militari effettivi a quel presidio.

Nel corso degli incontri, il Generale ha voluto ribadire l’importanza della presenza dell’Arma sul territorio e del lavoro di squadra tra Compagnie e Stazioni, quale elemento essenziale per garantire prossimità, sicurezza e fiducia ai cittadini. Ha inoltre richiamando la centralità delle Stazioni dell’Arma quali presidi di legalità e punti di riferimento per le comunità locali, sottolineando l’importanza della costante attività di ascolto e tutela delle fasce più vulnerabili.







