Agrigento

Poste Italiane, cofanetto celebrativo anniversario Repubblica Italiana e voto alle donne

Il prodotto filatelico è disponibile nei due uffici postali con sportello filatelico di Sciacca e Agrigento Centro

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

Poste Italiane celebra gli ottanta anni della Repubblica Italiana e il Voto alle Donne con un cofanetto di grande pregio filatelico. Prezioso e a tiratura limitata, il prodotto contiene due folder dedicati rispettivamente alle due emissioni di francobolli del 2 giugno scorso.

All’interno anche una ristampa ufficiale del testo vigente della costituzione italiana, realizzata su concessione del Senato della Repubblica, una medaglia celebrativa in argento e alcune riproduzioni di documenti storici originali, tra cui i verbali, provvisorio e definitivo, dello scrutinio del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, provenienti dall’archivio storico della Camera dei Deputati. 

Ad arricchire ulteriormente il cofanetto una selezione di fotografie d’epoca e contemporanee messe a disposizione sempre dal Senato della Repubblica. Il prodotto filatelico è disponibile nei due uffici postali con sportello filatelico di Sciacca e Agrigento Centro, negli Spazio Filatelia del territorio e sul sito filatelia.poste.it.  

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