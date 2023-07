Poste Italiane: la filiale della provincia di Agrigento premiata tra le migliori in Italia

Importanti riconoscimenti per la filiale della provincia di Agrigento sono arrivati nell’incontro celebrativo “Champions Raccolta”, che si è svolto nei giorni scorsi a Roma.

Nell’occasione sono state infatti premiate le migliori filiali e i migliori uffici postali di tutta Italia che si sono distinti nell’ultimo trimestre del 2022 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito del collocamento di prodotti di Investimento. In particolare, prima in Sicilia e tra le migliori performance a livello nazionale, la filiale di Agrigento ha raggiunto e superato gli obiettivi assegnati grazie al lavoro e all’impegno di tutta la filiale.

Soddisfazione per il direttore di filiale Antonino Foti: “Un semplice ringraziamento non è sufficiente per il raggiungimento di un risultato storico che ha premiato il duro lavoro e la dedizione del meraviglioso team della provincia di Agrigento. Capi servizio, staff commerciale ed operativo, direttori di ufficio postale, collaboratori, consulenti e operatori di sportello ci hanno creduto sin dal primo momento raccogliendo la sfida lanciata dal nostro responsabile della Macro Area.

Sono orgoglioso di aver guidato questa squadra vincente cui va un grande plauso non soltanto per i volumi di raccolta concretizzati, ma anche per lo spirito con cui si sono cimentati, per l’impegno profuso e soprattutto per l’etica con cui si è raggiunto il traguardo. Sono certo che il futuro ci riserverà altre soddisfazioni che resteranno indelebili nel nostro cuore”.

All’incontro, presenziato dai responsabili della sede centrale e dai responsabili di macro area Mercato Privati, hanno partecipato circa 160 dipendenti del territorio tra cui i dodici direttori di filiale premiati in tutta Italia e una folta rappresentanza tra direttori degli uffici postali, consulenti, coordinatori territoriali, responsabili commerciali di filiale e referenti commerciali di zona.