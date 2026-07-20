Potabilizzatore Fanaco, Siciliacque riavvia impianto dopo verifiche

Siciliacque informa di aver rimesso in funzione il potabilizzatore Fanaco dopo il vasto incendio divampato ieri in contrada Liste di Sciacca (in territorio di Castronovo di Sicilia), che si è propagato fino a Piano Amata (nel Comune di Cammarata), dove si trova l’impianto.

Sull’infrastruttura idrica, Siciliacque fa sapere che sono appena terminati i sopralluoghi e le verifiche tecniche per accertare l’entità dei danni subiti. Con la piena funzionalità del potabilizzatore, nelle prossime ore torneranno dunque regolari le forniture ai Comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo serviti dagli acquedotti Fanaco-Madonie Ovest e Montescuro Est.