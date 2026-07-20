Sambuca di Sicilia

Sambuca di Sicilia, le fiamme stanno divorando il bosco di Monte Arancio

"Un incendio, la cui origine al momento non è nota", si legge sul post del Comune di Sambuca di Sicilia

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Un incendio, la cui origine al momento non è nota, sta interessando parte del bosco di Monte Arancio, nel territorio di Sambuca di Sicilia. Le fiamme stanno divorando un prezioso patrimonio naturale, mettendo a rischio flora, fauna e un paesaggio che appartiene a tutti.

“Un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori e ai volontari impegnati nelle operazioni di spegnimento, che stanno lavorando senza sosta per contenere il fronte del fuoco”, si legge nella nota pubblicata sui social dal Comune di Sambuca di Sicilia. “L’auspicio è che l’incendio venga domato al più presto e che, una volta conclusa l’emergenza, si faccia piena luce sulle cause che hanno provocato questo ennesimo disastro ambientale. Difendere il nostro territorio significa difendere il nostro futuro”, conclude l’amministrazione.

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