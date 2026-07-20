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Vasto incendio a Bivona, Cinà: “se il fuoco si avvicinerà alle case pronti all’evacuazione”

Un grave incendio sta colpendo il territorio in c.da Capodacqua

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un grave incendio sta colpendo il territorio in c.da Capodacqua a Bivona. In questo momento tante le persone impegnate senza sosta per proteggere il paese. Sul posto gli operatori della Forestale, e sono stati già allertati anche i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Sul luogo anche il sindaco Milko Cinà insieme alla Polizia Municipale di Bivona e i Carabinieri.

“La situazione è seria e l’incendio è molto vasto e l’ora serale non permette l’attivazione e l’arrivo di canadair ed elicotteri. Chiedo la collaborazione di tutta la popolazione affinché si lascino liberi i varchi e non ci si avventuri verso le fiamme. Se il fuoco si avvicinerà troppo al centro abitato cominceremo l’evacuazione delle case prossime all’incendio”, dichiara il primo cittadino.

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