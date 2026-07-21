Stalking a imprenditore agrigentino, ragazza patteggia 1 anno e 4 mesi 

Un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) per atti persecutori ai danni di un noto imprenditore di Sciacca. È la pena patteggiata da una ventisettenne di Ribera, ex compagna dell’uomo.

Secondo quanto ricostruito, la giovane avrebbe creato dei profili social offendendo la reputazione dell’imprenditore, perseguitandolo per diverso tempo a tal punto da fargli pensare di essere pedinato e provocandogli uno stato d’ansia. Decisiva è stata la perizia effettuata su un body macchiato con della vernice rossa rinvenuto all’interno dell’auto della ragazza. La comparazione ha sancito che quella scritta fosse proprio della ventisettenne. Rimane ancora oggi sconosciuto il motivo del comportamento persecutorio. L’imprenditore, insieme a due donne, si è costituito parte civile.