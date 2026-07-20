Scontro tra due auto in contrada Petrusa, traffico in tilt

Brutto incidente stradale in contrada Petrusa direzione Favara. Due auto, due Mercedes, si sono scontrate frontalmente. Secondo una prima informazione pare che i conducenti siano rimasti illesi e non hanno riportato ferite se non tanto spavento. Lanciato l’allarme sul luogo si sono recati i Carabinieri della sezione Radiomobile che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale. Traffico bloccato in entrambi le direzioni.



