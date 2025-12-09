Agrigento

Prefettura nega nulla osta per una nuova patente, agrigentino vince ricorso al Cga

Sospeso il provvedimento lesivo in danno dell’agrigentino

Pubblicato 1 ora fa
Redazione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Margherita Bruccoleri e Salvatore Cusumano, ha accolta la domanda cautelare proposta da un Agrigentino con precedenti penali, al quale era stata precedentemente revocata la patente di guida.

Segnatamente l’Agrigentino si era rivolto alla  Prefettura di Agrigento al fine di ottenere il nulla osta ,per  il rilascio di un nuovo documento di guida. La Prefettura di Agrigento sostanzialmente aveva negato il chiesto nulla osta , ritenendo necessario a tal fine ottenere la riabilitazione. Il suddetto provvedimento è stato impugnato con l’assistenza legale degli avvocati Bruccoleri e Cusumano.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Margherita Bruccoleri e dell’Avv Salvatore Cusumano, rilevato il requisito del periculum in mora, in ragione di esigenze lavorative e familiari,  ha accolto l’istanza cautelare richiesta , ha sospeso il provvedimento lesivo in danno dell’agrigentino , ordinando anche la trasmissione del provvedimento al TAR Sicilia ai fini di una sollecita definizione del giudizio di merito.

